В Украине за сутки – более 19 тысяч случаев коронавируса, 734 больных скончались - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Украине за сутки – более 19 тысяч случаев коронавируса, 734 больных скончались
26.10.2021 16:55
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных исходов – 734.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
коронавирусной
болезни
летальных
исходов
случаев
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->