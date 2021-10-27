|Сенат Бразилии одобрил обвинения против президента Болсонару в преступлениях, связанных с COVID-19
|27.10.2021 08:30
|
Комиссия Сената, которая расследовала действия властей в период пандемии, одобрила обвинения против президента Жаира Болсонару.Болсонару рекомендовали обвинить по девяти пунктам.
В отчете объемом более 1300 страниц, на подготовку которого у контролируемой оппозицией комиссии ушло около полугода, также утверждается, что преступления совершили еще 77 человек и две компании, сообщает Reuters.
В Бразилии умерло от COVID-19 600 тысяч человек. По этому показателю страна занимает второе место в мире после США. В расследовании власть Болсонару действительно обвиняется в более чем половине этих смертей.
В частности, самого Болсонару рекомендовали обвинить по девяти пунктам, в том числе в шарлатанстве, нарушении санитарных мер, должностных преступлениях и преступлениях против человечности.
Отчет сенаторов будет направлен в судебные органы, которые могут подать жалобы в прокуратуру и Международный уголовный суд в Гааге.
Сам Болсонару, которого часто обвиняли в безрассудном подходе к пандемии и том, что он недооценивает опасность вируса, назвал выводы комиссии предвзятыми.
Ранее Власти писали, что президента Бразилии обвинили в массовых убийствах.