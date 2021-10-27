|Хочешь мира, готовься к войне: Польша решила радикально усилить свою армию
|27.10.2021 09:10
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Во вторник руководитель правящей партии Польши «Право и справедливость» представил законопроект, направленный на «радикальное» усиление вооруженных сил.Ярослав Качиньский, заместитель премьер-министра, который, конечно, является самым влиятельным политиком в Польше.
Ярослав Качиньский сказал, что законопроект необходим из-за ухудшения международной ситуации, а также из-за геополитического положения Польши, сообщает AP.
В качестве аргументов он привел «имперские амбиции России» и «гибридную войну», которую Беларусь ведет против Польши и других стран Европейского Союза с использованием нелегальных мигрантов.
«Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: если хочешь мира, готовься к войне», – сказал Качиньский на пресс-конференции в Варшаве.
По его словам, Польша как страна, расположенная на восточном фланге Европейского Союза и НАТО, должна иметь силы сдерживания и быть «способной эффективно защищаться в течение длительного времени в одиночку».
План, представленный Качиньским и министром обороны Польши Мариушем Блащаком, предполагает увеличение оборонного бюджета страны и рост численности вооруженных сил как минимум до 250 тысяч солдат и 50 тысяч резервистов. При этом возвращения к службе по призыву не планируется.
Предложенный законопроект должен быть одобрен парламентом и президентом Польши.
Ранее Власти писали, что Польша ввела режим ЧС на границе с Беларусью.