Президент Турции в понедельник отказался от своей идеи изгнать послов десяти западных стран из-за их совместного заявления.

Реджеп Тайип Эрдоган выступил после того, как США и другие страны заявили, что соблюдают конвенцию ООН, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания, сообщает France 24.

По словам Эрдогана, новое заявление «показывает, что они сделали шаг назад».

«Теперь они будут более осторожнее», – добавил турецкий президент.

Противостояние началось с того, что на прошлой неделе посольства США, Германии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции призвали Турцию урегулировать судебное дело против филантропа и лидера гражданского общества Османа Кавалы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира