



Відома українська співачка Даша Астаф’єва рідко розповідає про своє особисте життя. Зірка стала гостею шоу Олексія Дурнєва, де поділилась деталями.



У новому відео артистка зізналась, що тепер самотня. Даша розповіла, розійшлась з нареченим після 5 років відносин. Співачка була у стосунках з бізнесменом Артемом Кімом, який зараз перебуває під слідством.



Астаф’єва запевняє, що після розриву вони з колишнім залишились друзями.



"Тепер я гарна самотня жінка. Розійшлася з хлопцем. Ми залишилися друзями, як і всі нормальні люди", - сказала вона.



