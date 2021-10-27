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США могут отменить визы для еще трех стран Европы
27.10.2021 15:01
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность добавить еще три европейских страны, а также Израиль в свою программу отмены виз.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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