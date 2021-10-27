|Леся Нікітюк зламала зуб, коли їла раки
|27.10.2021 15:10
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Відома українська телеведуча Леся Нікітюк є однією з найактивніших українських зірок у соціальних мережах. Зірка має особистий стиль спілкування з підписниками, які її обожнюють.
Та навіть негативну новину Леся вміє подати смішно. Саме така ситуація сталась з зіркою. У сторіс вона розказувала, що їла раки, однак така еда закінчилась для неї невдало.
Нікітюк зламала зуб, коли куштувала раки. Свою пошкоджену посмішку вона показала у
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