Водитель, который 26 октября спровоцировал смертельное на перекрестке улиц Гагарина и Одесской в Харькове, не только выехал на перекресток на красный свет светофора, но и выжимал из своей машины более 100 километров в час.

Об этом заявил заместитель начальника областного ГУ полиции Сергей Чиж, сообщает "", пишет , информирует .

"В настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установленная ​​сотрудниками полиции и следователями — более 100 км/ч", — сказал Чиж.

В полиции подтвердили возраст водителя Infiniti - 16 лет. В его машине также находились несовершеннолетняя - двое 19-летних парней и 16-летняя девушка. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас они в реанимации.

Погибшему водителю Chevrolet было 58 лет. Водитель Infiniti был задержан - ему угрожает до 8 лет лишения свободы за нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшего к гибели человека (ч. 2 ст. 286 УКУ).

На данный момент расследование трагедии продолжается.

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