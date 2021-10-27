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Террористы требуют ввести Медведчука в состав украинской ТКГ
27.10.2021 15:20
Террористы требуют ввести Медведчука в состав украинской ТКГ По теме:

Представитель так называемой «ЛНР» Ольга Скобцева предлагает Украине заменить в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Галину Третьякову на подследственного Виктора Медведчука, против которого выдвинуты обвинения в государственной измене, пишет , информирует .

За возврат в Трехстороннюю контактную группу кума Путина Виктора Медведчука самопровозглашенные «республики» даже готовы выдать Украине троих пленных женщин. 

Фигуру Медведчука-переговорщика, которого   обвиняет, в том числе, и в содействии деятельности террористической организации,  представители террористов из ОРДЛО называют «профессиональной и договороспособной». 







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