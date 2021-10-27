Его цена там уже выше рыночной.

Об этом сообщают Süddeutsche Zeitung, DPA и Deutsche Welle, отмечает "Общественное".

Криптовалюта ранее принадлежала, прежде только, наркоторговцам, которые осуществляли в ней расчеты в даркнете. Законодательство Германии обязывает сбывать все конфискованные у злоумышленников активы через открытый аукцион, и Bitcoin не стал исключением.

Объявление о продаже криптовалюты вызвало ажиотаж у людей. На аукционной платформе министерства юстиции Северного Рейна-Вестфалии зарегистрировались четыре тысячи новых пользователей, которые начали делать предложения уже через две минуты после открытия торгов.