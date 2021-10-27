|В Германии на аукционе впервые в истории продают Bitcoin, конфискованный у мошенников
|27.10.2021 15:35
|
Министерство юстиции немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 25 октября начало двухдневный аукцион по продаже Bitcoin, конфискованных за последние годы отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью.
Его цена там уже выше рыночной.
Фото: Depo.ua
Об этом сообщают Süddeutsche Zeitung, DPA и Deutsche Welle, отмечает "Общественное".
Криптовалюта ранее принадлежала, прежде только, наркоторговцам, которые осуществляли в ней расчеты в даркнете. Законодательство Германии обязывает сбывать все конфискованные у злоумышленников активы через открытый аукцион, и Bitcoin не стал исключением.
Объявление о продаже криптовалюты вызвало ажиотаж у людей. На аукционной платформе министерства юстиции Северного Рейна-Вестфалии зарегистрировались четыре тысячи новых пользователей, которые начали делать предложения уже через две минуты после открытия торгов.
На аукционе продают пакеты разной стоимости – от 10 до 0,1 Bitcoin. По оценкам наблюдателей, за большинство из них предлагали больше денег, чем составляет рыночная стоимость криптовалюты. К примеру, один Bitcoin продали за 56 090 евро – почти на 2000 евро больше стоимости на рынке.
В министерстве юстиции говорят, что не знают, чем объясняется слава лотов с криптовалютой. "Может потому, что люди знают, что они действительно получат проданный нами товар", - заявил представитель ведомства в комментарии DPA.
Всего на аукционе выставлены 215 Bitcoin. Власти рассчитывают выручить за них не меньше рыночной стоимости – почти 13 миллионов долларов. Все эти средства пойдут в казну Северного Рейна-Вестфалии.
Напомним, что в США Walmart тестирует продажу биткоинов в магазинах
Сводка.нет - Новости Украины и Мира