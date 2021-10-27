



Музична премія М1 щороку нагороджує найкращих у сфері музики. Її з нетерпінням чекають фанати та артисти, які прагнуть отримати нагороди.



Проте цього року премія, яка була запланована на 11 грудня не відбудеться. Її перенесли на 28 квітня 2022 року. Причиною такого рішення стало погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.



Організатори заходу не хочуть влаштовувати її у онлайн-форматі, адже хочуть зібрати зірок наживо та дати роботу сотням людей, які залучені до організації події.



“Як відомо, музична премія “М1 Music Awards” поєднує в собі мотивуючий момент у вигляді церемонії нагородження та грандіозне шоу, яке демонструє творчі та технічні досягнення української шоу-індустрії. Щоб підготувати високоякісне технологічне шоу, до якого звикли глядачі за 5 років, необхідно понад півроку роботи 2-х тисяч працівників. Зрозуміло, що на даний момент і найближчим часом це неможливо. А рівень шоу ми збираємось тільки підвищувати, тому зберігаємо звичний формат церемонії і переносимо її на 11 грудня 2021 року. Що стосується відзначення артистів, то вони обов’язково отримають свої статуетки переможців М1 Music Awards згідно підсумків музичного року, які підведе канал М1. Адже наше головне завдання — підтримувати та мотивувати творчість українських артистів”, - Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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