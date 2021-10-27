Компания будет выполнять полеты трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам

Об этом сообщает avianews, пишет "Экономическая правда".

Компания будет выполнять полеты трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Расписание предполагает вылеты в 08:30 из Дохи и в 16:45 из Одессы. Такой график позволит осуществлять пересадки в Дохе на другие самолеты Qatar Airways, следующие на курорты и в деловые центры.

Пассажирам из Одессы будут доступны стыковки с 85 рейсами авиакомпании в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток и Африку. В их число входят Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, Сингапур, Гонконг, Бангкок, Сидней и другие города.

На линии Доха-Одесса Qatar Airways планирует использовать самолет Airbus A320. В максимальной компоновке они могут перевозить 180 пассажиров. Однако Qatar Airways использует компоновку с 12-ю кое-где бизнес-класса и 120-ю кое-где в эконом-классе.

Все сиденья оснащены экранами бесплатной развлекательной системы. В бизнес-классе кресла раскладываются в горизонтальную кровать.