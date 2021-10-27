



Нещодавно на концерті гурту "Ляпис 98" стався скандал. Лідер колективу Сергій Міхалок вдарив фаната. Інцидент стався після того, як фанат нібито вийшов на сцену з гітарою. Це не сподобалось музиканту та він агресивно вигукував фрази у сторону прихильника:



"Покажи квиток! Як ти сюди потрапив, на шару?! Покажи квиток, я тобі кажу", - казав він.



Артист лаявся та нібито вдарив фаната головою та той впав.



Після інциденту Сергій вирішив пояснити свою поведінку. Артист розповідає, що фаната, якого він запросив на сцену звати Юрій та він був напідпитку.



"Він починає матюкатися, я розумію, що він взагалі ніякий. А на сцені мій син. Апаратура. охоронці стоять. Я ж типу сказав: "Я сам розберуся". Ну я щось починаю йому говорити, розумію, що він хамить. Лається. Я теж вмію матюкатися – людина імпульсивна. На сцені стоїть мій син, купа апаратури. Словом, він нахамив, щось зухвале сказав. Я думаю: моє робоче місце, люди дивляться, ми Brutto Nostra, я Міхалок. Ну як би імідж передбачає. Fight та всі справи. Так, легенько його "боданув", він більше навіть не від удару, а якось, я не відмазуватимуся – дав бичка, у нас це називається. В Україні називається "на Одесу відправив"", – розповів Сергій Міхалок.





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