



Відома українська співачка Слава Камінська активно веде свої соціальні мережі, де розповідає про життя підписникам.



Саме там вона поділилась невтішною новиною. Зірка захворіла на коронавірус. Підозри артистки підтвердило позитивні результати тесту.



Слава має підвищену температуру тіла - 37,8, яка тільки зростає, кашель та нежить. Також у співачки зникло відчуття смаку.



Камінська розповіла, що не вакцинувалась від коронавірусу та тепер шкодує про це.



