Россия , военную миссию связи в Москве. В последнее время действия Кремля свидетельствуют, что России с Западом не по дороге, пишет Павел Крищак для польской , информирует со ссылкой на .

“Эскалация напряженности способствует давлению на другую сторону, которая не хочет ухудшения этих отношений, согласится на уступки – убеждение, что в натовской стратегии сдерживания должен быть разговор с Россией, особенно сильно в Берлине. Уменьшение возможностей этого диалога может углубить разногласия между Берлином и Вашингтоном, как должна выглядеть стратегическая концепция НАТО”, - сказал знаток Центра восточных исследований (OSW) доктор Витольд Родкевич.

выслало из своей штаб-квартиры восьмерых российских дипломатов, которые были агентами российской разведки под дипломатическим прикрытием. И уменьшило количество русской военной миссии связи. Кремль традиционно все отрицает.

Автор , что Россия не разорвала все каналы общения с , как не расторгла и договор НАТО-Россия от 1997 года. Это соглашение ограничивает деятельность на восточном фланге. Россия это видит и дорожит документом.

Родкевич считает, что приостановка работы российского представительства при – показательный жест, демонстрирующий плохие отношения и и углубленный кризис в их связях. Эксперт говорит, что таким образом Россия оказывает давление на Германию и западноевропейских политиков.

"Заморозку представительства при Альянсе нужно вписать в контекст дискуссии о новой стратегической концепции , которую примут на саммите в следующем году", - добавляет знаток. “Мы видим, что действия в отношении России базировались на двух столпах – сдерживании и готовности к диалогу. Кремль, уменьшая возможности диалога, рассчитывает, что усложнит так укрепление тех элементов стратегии Альянса, которые должны удерживать Россию. Российский расчет таков, что западноевропейские элиты, в частности немецкие, не будут одобрять действия , которые будут увеличивать напряженность".

Он добавил, что Россия пошла на это во время заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд. После ее визита в Москву в России издали разные сигналы. были более положительными.

"Возможно, со стороны России - это демонстрация, предложение, с которым приехала в Москву Нуланд, недостаточно. Администрация Байдена хочет стабилизировать отношения с Россией и сделать их предсказуемыми. Российская сторона, разрушая их, хочет склонить Вашингтон к уступкам. Есть такое положение в российских стратегиях, что с нажимом можно больше получить от партнера, которому более важна нормализация отношений", - говорит знаток по России.

Он подчеркнул, что главной целью политики Путина является капитуляция Украины через реализацию Минских договоренностей. Для России они очень выгодны и отвечают основным целям российской политики по отношению к , сказал Родкевич.

“Минские договоренности де-факто превратят Украину в государство, в котором конституционно встроен политический центр, напрямую зависимый от Москвы. Это гарантии, что подобны тем, которые были у царицы Катерины относительно Речи Посполитой в 18 веке", - говорит доктор Родкевич.

Между тем эксперты в считают новое рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между и Украиной мелким. Они говорят, что рамочное соглашение не дает Украине существенных рычагов по укреплению Вашингтоном противовоздушной обороны .

"Нехватка современной противовоздушной обороны является одним из самых слабых пунктов украинского военного потенциала в случае полномасштабного конфликта с Россией", - отмечает знаток OSW.

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