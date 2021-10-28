



Відомий український гуморист Євген Кошовий рідко розповідає про свою сім’ю, однак разом з дружиною вони поділились деталями для шоу "Зірковий шлях".



Під час інтерв’ю Ксенія розповіла про свої пологи. Зірка зізналась, що вони були важкими, особливо народження старшої доньки Варвари. Тоді вони тривали цілих 8 годин і вона дуже страждала.



"Крапельниці ставили, було дуже складно. Краще б мені зробили кесарів, ніж я так страждала майже добу. Чесно кажучи, для мене це був страшний сон", - зізналась Ксенія.



Євген також важко переживав народження доньки та дуже турбувався за своїх дівчат.



"Тоді я ще курив і викурив пачку сигарет, поки вона народжувала Варвару. А потім як побачив. Думаю, яке воно маленьке, як з ним далі бути? Найбільше боявся брати на руки, а це ж ще й твоя дитина. Але потім ти до всього звикаєш", – розповів Кошовий.



Також пара розповіла, що не планує поповнення у сім’ї.

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