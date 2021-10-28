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Умер сценарист бразильского сериала "Рабыня Изаура" Жилберту Брага
28.10.2021 09:20
Умер сценарист бразильского сериала "Рабыня Изаура" Жилберту Брага По теме:

Бразильский сценарист Жилберту Брага  в больнице в Рио-де-Жанейро. Ему было 75 лет.

Брага известен написанием сценариев для сериалов "Рабыня Изаура" и "Бок о бок", информирует  со ссылкой на .

Племянник сценариста  G1, что его дядю госпитализировали в тяжелом состоянии с перфорацией пищевода. Причиной смерти стала инфекция. По словам родственника, у сценариста были проблемы со здоровьем в последние годы, он перенес операции на сердце и позвоночнике.

Сериал "Рабыня Изаура" вышел в 1976 году. Фильм был с успехом показан по всему миру и стал одним из первых западных фильмов, транслировавшихся в странах "восточного блока". Сериал также стал самой продаваемой в истории бразильского ТВ теленовеллой. Его показали в СССР в 1988 году.

За телесериал "Бок о бок" Брага получил премию "Эмми". 

Его последней постановкой была "Вавилония" (2015).







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