Бразильский сценарист Жилберту Брага в больнице в Рио-де-Жанейро. Ему было 75 лет.

Брага известен написанием сценариев для сериалов "Рабыня Изаура" и "Бок о бок", информирует со ссылкой на .

Племянник сценариста G1, что его дядю госпитализировали в тяжелом состоянии с перфорацией пищевода. Причиной смерти стала инфекция. По словам родственника, у сценариста были проблемы со здоровьем в последние годы, он перенес операции на сердце и позвоночнике.

Сериал "Рабыня Изаура" вышел в 1976 году. Фильм был с успехом показан по всему миру и стал одним из первых западных фильмов, транслировавшихся в странах "восточного блока". Сериал также стал самой продаваемой в истории бразильского ТВ теленовеллой. Его показали в СССР в 1988 году.

За телесериал "Бок о бок" Брага получил премию "Эмми".

Его последней постановкой была "Вавилония" (2015).

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