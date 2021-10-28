|Как правильно просить повышения заработной платы: советы психолога
|28.10.2021 10:20
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Если работник хочет попросить у начальства повышение зарплаты, прежде только нужно очень тщательно подготовиться к разговору. Как говорит психолог Елена Адамюк, необходимо почувствовать свою готовность к новой заработной плате и осознать, отвечаете ли тому уровню, который хотите запросить.
Психолог и коуч рассказала в эфире телеканала , что следует учесть при разговоре с работодателем и какие аргументы подготовить, информирует со ссылкой на .
"Если вы уже давно выполняете задачи и обязанности по заниженной стоимости, вам будет трудно доказывать руководству, почему так долго вы соглашались с этими условиями и вдруг передумали", – отмечает специалистка.
По словам Адамюк, нужно тщательно подготовиться к серьезному разговору. Психолог советует:
"Перед тем, как пойти к руководству, спросите себя – хотите ли вы оставаться на этой работе, если получите отказ повышения зарплаты, и действительно ли вы заслуживаете этого повышения глазами работодателя", – добавила Адамюк.