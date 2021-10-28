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Google отчитался о наивысшем росте выручки за последние 14 лет
28.10.2021 10:45
Google отчитался о наивысшем росте выручки за последние 14 лет
Компания за один год показала квартальный рост, который поисковый великан обычно фиксировал в течение двух лет.
Корпорация Google отчиталась о наивысшем росте выручки за последние 14 лет и почти удвоила свою прибыль.
Google отчитался о наивысшем росте выручки за последние 14 лет гугл

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает "Экономическая правда".

Отмечается, что компания за один год показала квартальный рост, который поисковый великан обычно фиксировал в течение двух лет.

"Пандемия изменила основной рекламный бизнес Google - небольшие компании инвестировали средства в цифровую рекламу, рассчитанную на онлайн-покупателей. В то время как трафик оффлайн-магазинов падал, маркетологи обращались в Google для продвижения своих продуктов", - говорится в сообщении.

Материнская компания Alphabet во вторник сообщила, что выручка Google выросла на 41% – до 65,12 млрд дол.

При этом, компания получила прибыль в 21,03 млрд долл. – это почти в три раза больше финансовых показателей к пандемии.

Рекламный бизнес Google принес компании 53,13 млрд долл. доходов, что на 43% больше, чем за тот период прошлого года (37,1 млрд долл.).

Финдиректор компании Рут Порат заявила, что изменение политики конфиденциальности Apple оказало "сдержанное влияние на выручку YouTube".

Выручка подразделения Google Cloud, в которое входят, в частности, платформы для анализа и инструменты для совместной работы, выросла на 45% – до 4,99 млрд дол.

Напомним, что Google уплатил в России штрафы на $455 тысяч

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