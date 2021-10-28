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Отопление уже включили более 70% домов в Украине
28.10.2021 10:55
Отопление уже включили более 70% домов в Украине
В трех регионах тепло есть у всех жителей
По состоянию на 27 октября более 70% жилых домов Украины подключены к теплоснабжению. О полном запуске отопления в жилом секторе отчитались три области: Закарпатская, Тернопольская и Черниговская.
Отопление уже включили более 70% домов в Украине Фото: unian.ua

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, отмечает "Общественное".

По ее словам, в преддверии старта отопительного сезона техническую готовность оценили как удовлетворительную. В десяти регионах страны показатель подключения к теплоснабжению составляет более 90%.

Речь идет о Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Замминистра также добавила, что сейчас ведомство продолжает урегулировать задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики перед НАК "Нафтогаз Украины".

"Уже начат процесс по внесению предприятий отрасли в список предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, участвующих в процедуре урегулирования задолженности", - отметила она.

Напомним, что в Киеве 23 октября начали подключение домов к теплу

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