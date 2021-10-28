



Відома українська співачка Злата Огневич є активною у соціальних мережах та багато розповідає про своє життя фанатам.



У Інстаграм зірка зізналась, що зробила татуювання. Злата вирішила спробувати, чи їй сподобається, тому скористалась перманентним тату. Для зображення вона обрала птаха фенікса, який є для неї символічним.



"Вирішила як експеримент походити з перманентним тату. Це птах фенікс, дуже символічний знак для мене. Для тих, хто не знає, птах фенікс — створіння, яке завжди відроджується з попелу, що б з ним не відбувалося", — написала Злата.



Тату зірки розмістилось на її грудях, проте справжнє вона хоче набити не на такому видному місці, аби воно швидко не набридло.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура для тату вона птах фенікс Теги: культура