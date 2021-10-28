Реанимации в украинских больницах переполнены людьми с коронавирусной инфекцией и многим вынуждены отказывать в данной помощи. Даже тяжелые пациенты отправляются домой, где часто просто умирают.

Как в эксклюзивном блиц-интервью рассказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" , официальная статистика о числе инфицированных коронавирусом украинцев далека от реальности, информирует .

Из-за сложившейся ситуации система здравоохранения просто не в состоянии учесть все случаи заражения и смерти от болезни COVID-19.

"На сегодняшний день в ряде городов в реанимациях мест нет. Это значит, что люди умирают дома, что они не попадают в официальную статистику", – пояснил Александрин.

Он же обратил внимание, что после окончания каждого квартала в государственной статистике появляется несколько тысяч летальных случаев, которые никуда не отнесены. Их обозначают, как смерти от пневмонии или неизвестных заболеваний.

"Начиная с осени 2020 года каждый квартал мы видим значительное увеличение именно этих никуда не отнесенных смертей", – сказал медик.

Говоря о темпах вакцинации, Александрин назвал их довольно низкими и отметил, что на сегодняшний день охвачено только 18% групп риска.

"Именно они дают нам самую большую госпитализацию и смертность", – подчеркнул специалист.

По его мнению, в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. Он же рекомендует все силы сферы здравоохранения направить на вакцинопрофилактику, в первую очередь групп риска.

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