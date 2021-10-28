|Не удается локализовать: в австрийских Альпах возник один из самых больших лесных пожаров
|28.10.2021 11:05
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В районе городка Хиршванг-ан-дер-Ракс Австрии возник один из самых больших лесных пожаров, который когда-либо регистрировали в Альпах.
К ликвидации огня привлечены триста пожарных и восемь вертолетов
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Площадь огня за три дня увеличилась с 5 гектаров до 115.
По словам главы пожарной охраны Нижней Австрии Дитмара Фарафелльнера, в настоящее время к операции привлечены триста пожарных и восемь вертолетов.
"Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнем. Местность практически непроходима. Продвигаться по земле очень сложно", - добавил Фарафелльнер.
Если ветер сменит направление в сторону горного массива Австрии Ракс – это очень сильно усложнит борьбу с пожаром.
Напомним, что в Сирии казнено более 20 человек, признанных виновными в природных пожарах
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