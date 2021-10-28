Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

Команда Ingenuity "успешно выполнила короткий скачок на своем текущем аэродроме, чтобы проверить настройки более высоких оборотов, чтобы он мог летать при более низкой плотности атмосферы на Красной планете. Этот тест также оставляет команде место для увеличения оборотов, если это необходимо для предстоящих полетов", - сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Как отмечается, в летних условиях на фоне повышения температуры на месте приземления Ingenuity в кратере Езеро, роторы аппарата должны вертеться быстрее, чтобы поднять его в воздух.

Последний полет вертолета, совершенный 24 октября, был относительно коротким и простым "прыжком", предназначенным для проверки его способности летать с несколько более высокими скоростями винта - 2700 оборотов в минуту, в отличие от обычных 2537 об/мин.

Первоначально планировалось, что Ingenuity должен завершить этот испытательный полет 18 сентября, однако он был отложен из-за аномалии, обнаруженной во время предполетной проверки.

В то время команда обнаружила проблему в двух небольших серводвигателях управления полетом, которые регулируют шаг несущих винтов, позволяя вертолету управлять своей ориентацией и состоянием во время полета.

Хотя команда не смогла воспроизвести проблему во время следующих тестов 21 и 23 сентября, Ingenuity не взлетала, потому что Солнце находилось между Землей и Марсом, нарушая связь между планетами.

Как отмечается, в течение этого периода NASA прекратило посылать команды Ingenuity и другим работам, включая марсоход Perseverance. Однако минивертолетор и марсоход обменивались базовыми обновлениями состояния системы примерно раз в неделю. Эти данные были переданы на Землю после соединения, что позволило командам оценить, как Ingenuity работал последние несколько недель.

Изначально планировалось, что Ingenuity совершит только пять полетов для проверки возможности использования таких аппаратов в условиях Марса. Однако после первоначального успеха NASA перешло к использованию Ingenuity для разведки местности для марсохода Perseverance. Всего вертолет совершил 14 полетов.

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