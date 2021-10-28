По данным расточитель, убыток от пандемии оказался сильнее прогнозируемого: в частности, в июне в расточитель считали, что по сравнению с четвертым кварталом 2019 года до пандемии в 2021 году будет потеряно 3,5% рабочего времени, что эквивалентно сокращению 100 млн полноценных рабочих мест

Об этом заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер, пишет "Интерфакс-Украина".

"Нынешняя траектория рынков рабочей силы - заторможенное восстановление, с серьезными рисками снижения темпов роста и огромным расхождением между экономиками развитых и развивающихся стран", - приводят его слова западные СМИ.

По данным расточитель, убыток от пандемии оказался сильнее прогнозируемого: в частности, в июне в расточитель считали, что по сравнению с четвертым кварталом 2019 года до пандемии в 2021 году будет потеряно 3,5% рабочего времени, что эквивалентно сокращению 100 млн полноценных рабочих мест. На самом деле речь идет о потере в 2021 году 4,3% – эквивалент 125 млн рабочих мест.

В то же время в странах с высоким уровнем доходов ситуация лучше - потеря 3,6% рабочего времени в третьем квартале 2021 года. В странах с низким уровнем доходов - 5,7% потерь, а в странах с доходами ниже средних - 7,3%. Наименьший убыток на рынках труда пришлось понести странам Европы и Центральной Азии, наибольший – арабским странам. МОТ также выяснила, что между наиболее пострадавших категорий населения оказались молодые люди, особенно молодые женщины.

Райдер также сказал, что на отличия в ситуации в развитых и развивающихся странах влияет доступность для них вакцин от COVID-19. В частности, по оценкам расточитель, к началу октября в странах с высоким уровнем доходов полностью вакцинировано было в среднем 59,8% населения, в странах с низким уровнем доходов – 1,6%. В расточитель уверены, что если бы развивающиеся страны имели лучший доступ к вакцинам, темпы восстановления их рынков труда сравнялись бы с этим процессом в развитых странах уже через три месяца.

Однако Райдер заявил, что перспективы для рынков труда на четвертый квартал 2021 года кажутся неопределенными.

Читайте также: Для восстановления глобальной экономики нужно дать всем странам равные шансы – глава МВФ