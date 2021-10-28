



Ніна Матвієнко є легендою української музики. Її знають та слухають мільйони українців, які обожнюють її пісні.



Зірка стала героїнею нового випуску шоу Олександри Кучеренко "33 за 3". У відео Ніна Митрофанівна розсекретила розмір своєї пенсії. Вона зізналась, що отримує на 20 відсотків більше через своє звання народної артистки України. Щомісяця співачка отримує 15 тисяч гривень.



Також у розмові зірка розсекретила свій найбільший гонорар - 10 тисяч доларів.



