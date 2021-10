Минфин продал гособлигаций более чем на 17 миллиардов - iPress.ua #google_pedestal_container {display: none;} .google-auto-placed {display: none;} #mys-wrapper{display: none;} УКР Регистрация Вход RSS ПОЛИТИКА

/ Минфин продал гособлигаций более чем на 17 миллиардов Об этом сообщает пресс-служба Минфина, пишет "Экономическая правда". Инвесторам предложили 6 выпусков ценных бумаг в гривне и один выпуск – в долларах США. /> Фото: Минфин Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США, составляет 1 год. "Наибольший спрос между гривневых инструментов был сосредоточен на 1-летних, 2-летних и 6-летних бумагах. Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 6,8 млрд. гривен", - говорится в сообщении. При этом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,5%, 1-летних ОВГЗ – 11,50%, 1,5-летних – 11,57%, 2-летних – 12,46%, 3-летних – 12 ,56%, 6-летних – 13,10%. От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 395 млн дол. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%. Напомним, что Минфин продал гособлигаций на 7,75 миллиарда Минфин продал гособлигации на 7,75 млрд

минфин овгз