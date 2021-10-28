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Разработчиком фейковой копии "Дия" оказался 21-летний молодой человек
28.10.2021 12:15
Разработчиком фейковой копии "Дия" оказался 21-летний молодой человек
В настоящее время правоохранители принимают меры по блокированию всех каналов распространения фейковой программы
Сотрудники киберполиции в Запорожской области разоблачили 21-летнего молодого человека, который разработал приложение для создания поддельных документов, по дизайну идентичное государственному приложению "Дия".
Разработчиком фейковой копии "Дия" оказался 21-летний молодой человек Фото: facebook.com odesapolice

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба Министерства внутренних дел.1

"В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подработать сертификат о вакцинации от COVID-19. Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и папиросы", - отмечается в сообщении.

В настоящее время правоохранители принимают меры по блокированию всех каналов распространения фейковой программы. Также устанавливают лиц, купивших приложение для предоставления правовой оценки их действиям.

Фото: Национальная полиция

Кроме того, по месту жительства фигуранта дела были проведены обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карты.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, что работники Госпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также Патрульной полиции будут испытывать достоверность COVID-сертификатов с 21 октября.

 

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