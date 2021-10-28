



Цієї неділі, 31 жовтня глядачі телеканалу 1+1 побачать новий випуск шоу "Танці з зірками". Тема 9 ефіру вже відома.



Танцівники готують танці у стилі "Вечір суперхітів "Океану Ельзи". Пісні легендарного гурту звучатимуть на паркеті проекту та надихатимуть учасників на виступи.



У коментарях фанати активно пропонують, які пісні хочуть почути у ефірі. Проте багато прихильників здивовані, чому тема випуску не Геловін, який святкують саме у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Відповіді від організаторів наразі немає.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура танці допис зірками тема жовтня Теги: культура