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"Танці з зірками": стала відома тема 9 ефіру
28.10.2021 12:40
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Цієї неділі, 31 жовтня глядачі телеканалу 1+1 побачать новий випуск шоу "Танці з зірками". Тема 9 ефіру вже відома.

Танцівники готують танці у стилі "Вечір суперхітів "Океану Ельзи". Пісні легендарного гурту звучатимуть на паркеті проекту та надихатимуть учасників на виступи.

У коментарях фанати активно пропонують, які пісні хочуть почути у ефірі. Проте багато прихильників здивовані, чому тема випуску не Геловін, який святкують саме у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Відповіді від організаторів наразі немає.

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Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)


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