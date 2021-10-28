Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов В Национальной службе разведки добавили, что ранее вес лидера КНДР составил около 140 кг. Фото: Укринформ Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap. В Национальной службе разведки добавили, что ранее вес лидера КНДР составил около 140 кг. Спецслужба Южной Кореи обнародовала последние данные, чтобы опровергнуть слухи, что якобы власти Северной Кореи используют двойника Ким Чен Ина на публичных мероприятиях из-за проблем со здоровьем у настоящего лидера страны. Отмечается, что Сеул использовал искусственный интеллект и другие научные методы исследования здоровья Ким Чен Ина. Напомним, что на государственном телеканале Северной Кореи показал мультфильм, в котором критиковали переедание и ожирение. Пока в стране не хватает еды, а руководитель КНДР продолжает худеть. В ООН не знают, жив ли Ким Чен Ын

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