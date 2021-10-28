Рональд Куман будет искать себе новую работу / фото REUTERS

В среду, 27 октября, "Барселона" сенсационно уступила "Райо Вальекано" (0:1) в матче одиннадцатого тура чемпионата Испании.

После этого поражения руководство каталонского клуба приняло решение об отставке главного тренера команды Рональда Кумана, информирует со ссылкой на .

"Рональд Куман освобожден от своих обязанностей. Президент клуба сообщил об этом тренеру после поражения "Райо Вальекано". Рональд Куман попрощается с командой в четверг. "Барселона" благодарит его за работу в клубе и желает ему только лучшего в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении на .

По информации издания El País, досрочное расторжение контракта с Куманом будет стоить "Барселоне" 12 млн евро.

Ожидается, что новым наставником "блаугранас" будет Хави. Об этом сообщает издание Cope. Поскольку Хави в данный момент возглавляет катарский клуб "Аль-Садд", "Барселоне" потребуется некоторое время, чтобы утвердить его в должности. Исполняющим обязанности тренера будет учитель молодежной команды Серхи Бархуан. Возможно он будет работать на матчах с "Алавесом", "" и "Сельтой", а Хави примет команду уже во время ноябрьской международной паузы.

В других СМИ также называется кандидатура главного тренера "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

Напомним, Рональд Куман возглавил каталонский клуб в 2020 году, покинув ради работы в Испании, пост главного тренера сборной Нидерландов.

В минувшем сезоне "Барселона" выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в испанском чемпионате.

"Барселона": результаты в сезоне

После десяти игр у "Барселоны" лишь 15 набранных очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Барселона" проиграла два стартовых матча в групповом этапе Лиги чемпионов против "Бенфики" и "Баварии" с общим счетом 0:6, после чего обыграла киевское "" (1:0).

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