



Відомий український телеведучий Дмитро Комаров презентував перший сезон шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". У випусках чоловік показав усю красу рідної країни.



Та вже 7 листопада о 17:30 відбудеться прем’єра другого сезону тревел-проекту. У ньому Дмитро покаже нові куточки Батьківщини. Також ведучий поділиться заняттями, які можна спробувати лише в Україні.



"Відкриватимемо нові види туризму. Звісно, не обійдеться і без екстриму. Наприклад, у Запоріжжі я стрибав із труби теплоелектростанції на мотузці. Це роуп-джампінг. Дуже азартно, адреналін — на місяць наперед. Підіймаєшся на трубу понад сто метрів і звідти стрибаєш. Потім кілька секунд вільного падіння і мотузка плавно тебе фіксує. Це теж абсолютно новий вид туризму — екстремальний", - зізнався він.





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