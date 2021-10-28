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В Испании инфляция достигла 30-летнего максимума из-за высоких цен на энергоресурсы
28.10.2021 14:05
В Испании инфляция достигла 30-летнего максимума из-за высоких цен на энергоресурсы
В сентябре Испания зафиксировала самый высокий показатель инфляции с 2008 года
В Испании в октябре цены выросли на 5,5% по сравнению с показателем в прошлом году. Это самый высокий показатель с сентября 1992 года.
В Испании инфляция достигла 30-летнего максимума из-за высоких цен на энергоресурсы

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Pais, приводя предварительные данные от Национального статистического института. 

Тенденция к росту инфляции наблюдалась еще с марта из-за ряда факторов – роста цен на энергоресурсы, восстановления потребительского спроса и при этом большие проблемы с глобальными цепочками поставок.

Фото: Европейская правда

В INE связывают такой рост, прежде только, с увеличением стоимости электроэнергии и, в меньшей степени, горючего, газа и смазочных масел.

В сентябре Испания зафиксировала самый высокий показатель инфляции с 2008 года.

Напомним, что  Еврокомиссия одобрила меры по преодолению энергокризиса

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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