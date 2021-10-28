Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Pais, приводя предварительные данные от Национального статистического института.

Тенденция к росту инфляции наблюдалась еще с марта из-за ряда факторов – роста цен на энергоресурсы, восстановления потребительского спроса и при этом большие проблемы с глобальными цепочками поставок.

Фото: Европейская правда

В INE связывают такой рост, прежде только, с увеличением стоимости электроэнергии и, в меньшей степени, горючего, газа и смазочных масел.