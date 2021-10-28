По данным следствия, в декабре 2016 года, в последний день перед признанием "ПриватБанка" неплатежеспособным, председатель правления вместе с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка более 136,89 млн грн в пользу связанной с "ПриватБанком" страховой компании.

Как передает Укринформ, об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в Телеграмме.

"28 октября 2021 следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины, согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя правления частного акционерного общества коммерческого банка" ПриватБанк ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2016 года, в последний день перед признанием "ПриватБанка" неплатежеспособным, председатель правления вместе с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка более 136,89 млн грн в пользу связанной с "ПриватБанком" страховой компании.

Кроме того, глава правления подозревается в растрате в канун национализации банка его денежных средств в отдельно крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств "Приватбанка", организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с "ПриватБанком" - компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и прикрытия совершенного преступления.

По данным САП, общая сумма ущерба в указанном эпизоде ​​достигает 314 901 825,8 долларов, что согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16.12.2016 составляет 8 281 448 814,81 грн.

"Указанное решение суда позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины. Указанное решение Высшего антикоррупционного суда обжалованию не подлежит" , - отмечают в прокуратуре.

Как сообщал Укринформ, 15 марта Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка – экспредседателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд. грн.

В июне количество подозреваемых выросло до пяти.

В том же месяце стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой о объявлении в розыск скрывающегося за рубежом бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета.