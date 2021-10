Зеленський доручив МОЗ розробити програму підтримки хворих на СМА - защитник керівника ОП - iPress.ua #google_pedestal_container {display: none;} .google-auto-placed {display: none;} #mys-wrapper{display: none;} УКР Регистрация Вход RSS ПОЛИТИКА

БИЗНЕС & ФИНАНСЫ

ОБЩЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

СПОРТ

ОТДЫХ

ЗДОРОВЬЕ

iShop НОВОСТИ

БЛОГИ

СТАТЬИ

БЛОГОСФЕРА

ФОТО

Історія дня

АРХИВ

РЕКЛАМА

ИНФОРМЕР

СПЕЦПРОЕКТЫ ПОИСК Коронавирус COVID - 2019

/

Російська агресія

/

Агрессия России

/ Зеленський доручив МОЗ розробити програму підтримки хворих на СМА - благодетель керівника ОП /> Фото: moz.gov.ua /> Фото: moz.gov.ua Президент Володимир Зеленський доручив міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку після його призначення на цю посаду розробити програму підтримки хворих на спінально-м'язову атрофію. Про це повідомив защитник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Каховці Херсонської області, спілкуючись із батьками Аделіни Мотенко, яка має це рідкісне захворювання першого типу, повідомляє "Громадське" з посиланням на "Укрінформ". "Держава не займалася питаннями СМА... У нас же навіть не роблять скринінги. Виділили зараз кошти, щоб почати робити ці скринінги, і на наступний (2022 - ред.) рік вже дійсно починати робити програму. Скринінг -" це перше", - зазначив Тимошенко. Історія Аделіни Мотенко Вже рік сім'я збирає кошти на препарат Zolgensma, вартість якого - 2,3 мільйона доларів. За словами матері дівчинки Наталі Мотенко, одна з американських клінік виставила рахунок, надавши суттєву знижку (на 500 тисяч доларів). Наразі родина зібрала 75% необхідної суми. Останній рік сім’я прожила у Польщі, тому що Україна не надає лікування, не має жодної програми для підтримки діток, хворих на СМА. Родина була змушена поїхати у Польщу, не знаючи мови, не розуміючи, де будуть жити й працювати. У Польщі Аделіні дали апарат швидкої вентиляції легень, щоб дитина могла дихати. Нещодавно сім’я Мотенко приїхала в Україну, але лише на місяць. До кінця осені їм необхідно закрити збір коштів. Присутні на зустрічі у Каховці народні депутати від партії "Слуга Народу", зокрема, і голова парламентської фракції Давид Арахамія, пообіцяли приєднатися до пошуку коштів для лікування Аделіни. Що таке СМА? Спинна м’язова атрофія - рідкісна генетична хвороба, яка супроводжується атрофією м'язів. В Україні на неї хворіють понад 200 дітей. Лікування дуже дороге - лише один укол препаратом Zolgensma коштує понад 2 мільйони доларів, але він дає дитині шанс на життя. Читайте також: У Франції планують зробити безкоштовною контрацепцію для жінок до 25 років НОВОСТИ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки сма хворих мотенко програму підтримки Теги: последние сводки