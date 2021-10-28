|Зеленський доручив МОЗ розробити програму підтримки хворих на СМА - заступник керівника ОП
|28.10.2021 14:25
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Зеленський доручив МОЗ розробити програму підтримки хворих на СМА - благодетель керівника ОП
/> Фото: moz.gov.ua
Про це повідомив защитник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Каховці Херсонської області, спілкуючись із батьками Аделіни Мотенко, яка має це рідкісне захворювання першого типу, повідомляє "Громадське" з посиланням на "Укрінформ".
"Держава не займалася питаннями СМА... У нас же навіть не роблять скринінги. Виділили зараз кошти, щоб почати робити ці скринінги, і на наступний (2022 - ред.) рік вже дійсно починати робити програму. Скринінг -" це перше", - зазначив Тимошенко.
Історія Аделіни Мотенко
Вже рік сім'я збирає кошти на препарат Zolgensma, вартість якого - 2,3 мільйона доларів. За словами матері дівчинки Наталі Мотенко, одна з американських клінік виставила рахунок, надавши суттєву знижку (на 500 тисяч доларів). Наразі родина зібрала 75% необхідної суми.
Останній рік сім’я прожила у Польщі, тому що Україна не надає лікування, не має жодної програми для підтримки діток, хворих на СМА. Родина була змушена поїхати у Польщу, не знаючи мови, не розуміючи, де будуть жити й працювати.
У Польщі Аделіні дали апарат швидкої вентиляції легень, щоб дитина могла дихати. Нещодавно сім’я Мотенко приїхала в Україну, але лише на місяць. До кінця осені їм необхідно закрити збір коштів.
Присутні на зустрічі у Каховці народні депутати від партії "Слуга Народу", зокрема, і голова парламентської фракції Давид Арахамія, пообіцяли приєднатися до пошуку коштів для лікування Аделіни.
Що таке СМА?
Спинна м’язова атрофія - рідкісна генетична хвороба, яка супроводжується атрофією м'язів. В Україні на неї хворіють понад 200 дітей. Лікування дуже дороге - лише один укол препаратом Zolgensma коштує понад 2 мільйони доларів, але він дає дитині шанс на життя.
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