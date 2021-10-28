Китай запретил строить небоскребы в маленьких городах, потому что это проявление "тщеславия"

Китай запретил в небольших городах возводить "слишком высокие дома", поскольку они непрактичны и являются проявлением расточительства.

Об этом сообщает BBC, отмечает "Общественное".

В стране уже существует общий запрет на строительство небоскребов выше 500 метров и возведение "безобразной архитектуры". Однако теперь появилось уточнение в зависимости от населения города.

В китайских городах с населением до 3 миллионов будут запрещать строительство небоскребов более 150 метров. Городам с большим населением разрешат строить здания до 250 метров.

Если город с населением до 3 миллионов захочет построить высотку более 150 метров, ему придется получить специальное согласие. Но здание ни при каких обстоятельствах не может быть выше 250 метров.

Аналогично города с более чем 3 миллионами людей смогут получить дозволение на строительство небоскреба выше 250 метров, но не более 500 метров.

Если одобряющие проекты пренебрегают правилами, им грозит "пожизненная ответственность". Не уточняется, что это значит.

Власти Китая считают, что высокие здания в стране строят для тщеславия, а не для практичности. В настоящее время в стране расположены одни из самых высоких зданий мира - например, 632-метровая Шанхайская башня и 600-метровый Международный финансовый центр Пинань в Шэньчшене.

Напомним, что в Испании достроили самый высокий жилой дом в ЕС. Его возводили 17 лет