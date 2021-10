Китай запретил строить небоскребы в маленьких городах, потому что это проявление "тщеславия" - iPress.ua #google_pedestal_container {display: none;} .google-auto-placed {display: none;} #mys-wrapper{display: none;} УКР Регистрация Вход RSS ПОЛИТИКА

БИЗНЕС & ФИНАНСЫ

ОБЩЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

СПОРТ

ОТДЫХ

ЗДОРОВЬЕ

iShop НОВОСТИ

БЛОГИ

СТАТЬИ

БЛОГОСФЕРА

ФОТО

Історія дня

АРХИВ

РЕКЛАМА

ИНФОРМЕР

СПЕЦПРОЕКТЫ ПОИСК Коронавирус COVID - 2019

/

Російська агресія

/

Агрессия России

/ Китай запретил строить небоскребы в маленьких городах, потому что это проявление "тщеславия" /> Фото: xinhuanet.com /> Фото: xinhuanet.com Китай запретил в небольших городах возводить "слишком высокие дома", поскольку они непрактичны и являются проявлением расточительства. Об этом сообщает BBC, отмечает "Общественное". В стране уже существует общий запрет на строительство небоскребов выше 500 метров и возведение "безобразной архитектуры". Однако теперь появилось уточнение в зависимости от населения города. В китайских городах с населением до 3 миллионов будут запрещать строительство небоскребов более 150 метров. Городам с большим населением разрешат строить здания до 250 метров. Если город с населением до 3 миллионов захочет построить высотку более 150 метров, ему придется получить специальное согласие. Но здание ни при каких обстоятельствах не может быть выше 250 метров. Аналогично города с более чем 3 миллионами людей смогут получить дозволение на строительство небоскреба выше 250 метров, но не более 500 метров. Если одобряющие проекты пренебрегают правилами, им грозит "пожизненная ответственность". Не уточняется, что это значит. Власти Китая считают, что высокие здания в стране строят для тщеславия, а не для практичности. В настоящее время в стране расположены одни из самых высоких зданий мира - например, 632-метровая Шанхайская башня и 600-метровый Международный финансовый центр Пинань в Шэньчшене. Напомним, что в Испании достроили самый высокий жилой дом в ЕС. Его возводили 17 лет Китай обвалил Bitcoin до пятимесячного минимума

Китай оштрафовал ритейлера Alibaba на $ 2,8 миллиарда за нарушение антимонопольных правил

Очередной рекорд Bitcoin упал почти на 30% ОБЩЕСТВО НОВОСТИ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки метров что китай городах более Теги: последние сводки