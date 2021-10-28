|"Понтовый": соседи рассказали об устроившем жуткое ДТП в Харькове 16-летнем "мажоре"
|28.10.2021 15:20
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Дом, в котором живет Николай Харьковский / фото kharkovestate.com
Устроивший ужасное 16-летний Николай Харьковский живет в центре Харькова. Журналисты наведались в девятиэтажный дом виновника аварии и пообщались с соседями.
Как пишет , жильцы дома неохотно общаются с журналистами, информирует со ссылкой на .
"Обычный парень, лет 16 ему. Ничего за ним не замечали. Цветы постоянно поливал на улице", - утверждает молодая пара.
Еще один сосед говорит, что подросток сам рассказывал, что "занимается мясом" и иногда работает в ночные смены (об этом изначально писали местные СМИ и обращали внимание на ник парня в Instagram - Мясокомбинат).
"Парень он вроде неплохой, но понтовый. Еще он здесь постоянно занимается деревьями, что-то полить, посадить во дворе. Я когда-то сделал столик и лавочки, он сразу подошел - зачем ты дерево спилил?" - рассказывает харьковчанин.
Кроме того, эту же информацию ранее в интервью "" озвучивал отец 16-летнего виновника аварии Михаил Харьковский.
"... Поверьте, он... ответственный – у него во дворе целый сад, он за ним следит, он убирает", - говорил он.
Но все эти слова соседей не отрицают того факта, что 16-летний парень - виновник жуткого , в котором погиб человек. И он должен понести наказание, ведь "летел" с бешеной скоростью, игнорируя сигналы светлофора, что и стало причиной аварии.
Николай Харьковский устроил жуткое в Харькове