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Футзалисты "Урагана" стартуют в основном раунде Лиги чемпионов
28.10.2021 15:25
Футзалисты "Урагана" стартуют в основном раунде Лиги чемпионов
Соперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румыния), "Леченые" (Косово) и "Араз" (Азербайджан)
В четверг, 28 октября, чемпион Украины по футзалу – Ивано-Франковский "Ураган" начнет выступления в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Футзалисты "Урагана" стартуют в основном раунде Лиги чемпионов Фото: Укринформ

Как сообщает пресс-служба УАФ, украинский клуб будет хозяином турнира в основном раунде пути В (группа 6), передает "Укринформ".

Соперники "Урагана" - "Юнайтед Галац" (Румыния), "Леченые" (Косово) и "Араз" (Азербайджан). Матчи будут проходить на площадке Ивано-Франковского профессионального колледжа физвоспитания. Победитель квартета пробьется в элит-раунд.

Расписание турнира:

1-й тур

28.10. "Юнайтед Галац" - "Считанные"

28.10. "Ураган" - "Араз"

2-й тур

29.10. "Араз" - "Юнайтед Галац"

29.10. "Ураган" - "Считанные"

3-й тур

31.10. "Считанные" - "Араз"

31.10. "Ураган" – "Юнайтед Галац".

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