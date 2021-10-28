



Глядачі телеканалу СТБ скоро отримають нову порцію романтичного реаліті. На заміну "Холостячці-2" стане дванадцятий сезон "Холостяка".



Ведучий шоу Григорій Решетник розповів, що знімання вже розпочались. У Інстаграм він опублікував фото зі зйомок. У кадрі він постав у чорному костюмі на першій вечірці знайомства.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)



Також Григорій показав кадри з тарілкою, яку традиційно розбивають у перший день знімань.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)



Наразі ім’я головного героя нового сезону невідомо. Проте користувачі соціальних мереж прогнозують, шо ним може виявитись шеф-кухар Ектор Хіменез-Браво, співак Макс Барських, кулінар Євген Клопотенко або колишній футболіст Артем Мілевський.

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