В заявили о возможности уничтожения Балтийского флота РФ/фото пресс-служба компании Boeing

Бомбардировщики B-1B Lancer способны потопить флот Российской Федерации. Один такой самолет может нести 24 противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM

Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс, информирует со ссылкой на .

Он указал, что бомбардировщики оснастили противокорабельными ракетами большой дальности – AGM-158C LRASM. Один самолет может нести 24 такие ракеты.

"Пара B-1 может выпустить 48 LRASM по российскому Балтийскому флоту. Вероятно, этого довольно, чтобы за один проход потопить весь флот и устранить главную угрозу для кораблей и их союзников в регионе", – объяснил знаток.

Он указал, что военные учения последних лет над Черном море показали новую роль 40-летних бомбардировщиков - "запугивать российский флот".

По словам Экса, если вдруг в регионе Черного моря вспыхнет конфликт, то "B-1 станут лучшими стрелками". Дело в том, что дальность полета самолета 8000-11000 км, а грузоподъемность - 24-27 тонн, что делает их идеальными для выполнения морских задач.

"Черное море стало гораздо опаснее после вторжения России на украинский Крымский полуостров в 2014 году. С тех пор Крым превратился в настоящую крепость на юго-восточном фланге . Кремль поставил туда корабли, истребители и ракеты", – подытожил обозреватель.















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