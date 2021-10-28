



Відома українська блогерка Саша Бо нещодавно на всю країну розповіла, що має розлад харчової поведінки. У зірки булімія та вона лікується від неї.



У Інстаграм дівчина розповіла про свої успіхи. Більше місяця вона спілкується з психоаналітиком та спеціалістом з харчової поведінки. Зірка багато аналізує своє життя, дитинство та шукає шлях виправлення установок, які є у її голові.



"Я багато говорю про дитинство, копаюсь в ньому і шукаю відповіді на питання. Я аналізую свою діяльність: осуд, критика і хейт - це речі, які по дефолту йдуть в подарунок до публічності. Я пробачаю всі неприємні слова людей в бік моєї зовнішності, бо хтось так проявляв свою любов, а хтось просто не мав настрою", - поділилась Саша.



Також блогерка зізналась, що після розлучення її булімія перетворилась на анорексію, оскільки вона схудла на 8 кілограиів. Та зараз Саша вже набрала 4 кілограми та одужує.



Саша розповіла, що це дуже важко і заробити матеріальні речі, які вона має було для неї легше, ніж здобути ментальне здоров’я.



"Я на вірному шляху до абсолютного ментального здоров'я, бо левової частки всіх тригерів, які руйнували мою психіку, - я позбулась і продовжую позбуватись щодня. Шлях складний та довгий, але це моя мета. Найважча мета, насправді. Заробити на будинок, бізнес і авто було якось простіше", - написала вона.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений САША ПУСТОВІТ (@sashaabo)

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