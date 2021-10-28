2022 год станет рекордным для инвестиций в недвижимость между странами

2022 год станет рекордным для инвестиций в недвижимость между странами. Главными направлениями для инвестирования станут США, Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды. Международные аналитики прогнозируют рекордные показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Active Capital от Knight Frank.

В прошлом году на мировом рынке недвижимости царила неопределенность. Теперь благодаря развертыванию глобальной программы вакцинации на рынки пришел оптимизм. Аналитики прогнозируют, что инвестиции между странами значительно возрастут.

В недвижимые активы США, по прогнозам исследователей, в следующем году инвестируют около 44 миллиардов долларов.

Страны-лидеры по инвестированию

Показатели первой пятерки стран по прогнозируемому объему привлечения инвестированных средств выглядят следующим образом: