/ Во Франции более 50% "левых" избирателей готовы поддержать Макрона, чтобы сдержать крайних правых /> Фото: DPA /> Фото: DPA Более половины поклонников "зеленого" Янника Жадо и мэра Парижа, социалистки Анн Идальго, готовы вместо этого уже в первом туре поддержать действующего президента Эммануэля Макрона, чтобы не дать преимущества крайним правым кандидатам. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro, приводя результаты исследования аналитического центра Фонд Жан-Жоре, обнародованные 28 октября. Если бы главным соперником Макрона стал полемист Эрик Земмур (который еще не заявил о намерении баллотироваться), то голосовать уже в первом туре за действующего президента в противовес ему готовы 54% поклонников Янника Жадо, 57% поклонников Анн Идальго и 41% симпатиков "Непокоренной Франции" , имеющей еще более левые взгляды. Опрос, на котором он основан, проводился BVA Opinion в сентябре. Как объясняет директор BVA Opinion Аделаид Зюльфикарпасик, похоже, что для многих избирателей левого спектра взглядов сейчас важнее "не присутствие во втором туре - сейчас очень маловероятно - "левого" кандидата, а присутствие кандидата, который был бы гарантом системы и институтов, или не демократии в целом". Вдобавок, говорит она, в пользу Макрона в целом благоприятно играет то, как страна прошла кризис, вызванный пандемией. Опрос проводился онлайн 22-23 сентября между населения Франции в возрасте от 18 лет – только 1000 человек – методом квот. Напомним, что журналист и знаток Эрик Земмур имеет большие шансы выйти во второй тур президентских выборов во Франции, чем руководитель ультраправых Марин Ле Пен. Макрон не исключил обязательной вакцинации всех жителей Франции, если ситуация с COVID-19 ухудшится

