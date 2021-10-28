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Во Франции более 50% "левых" избирателей готовы поддержать Макрона, чтобы сдержать крайних правых
28.10.2021 19:15
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Во Франции более 50% "левых" избирателей готовы поддержать Макрона, чтобы сдержать крайних правых

Более половины поклонников "зеленого" Янника Жадо и мэра Парижа, социалистки Анн Идальго, готовы вместо этого уже в первом туре поддержать действующего президента Эммануэля Макрона, чтобы не дать преимущества крайним правым кандидатам.
/> Фото: DPA

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro, приводя результаты исследования аналитического центра Фонд Жан-Жоре, обнародованные 28 октября.

Если бы главным соперником Макрона стал полемист Эрик Земмур (который еще не заявил о намерении баллотироваться), то голосовать уже в первом туре за действующего президента в противовес ему готовы 54% поклонников Янника Жадо, 57% поклонников Анн Идальго и 41% симпатиков "Непокоренной Франции" , имеющей еще более левые взгляды.

Опрос, на котором он основан, проводился BVA Opinion в сентябре.

Как объясняет директор BVA Opinion Аделаид Зюльфикарпасик, похоже, что для многих избирателей левого спектра взглядов сейчас важнее "не присутствие во втором туре - сейчас очень маловероятно - "левого" кандидата, а присутствие кандидата, который был бы гарантом системы и институтов, или не демократии в целом". Вдобавок, говорит она, в пользу Макрона в целом благоприятно играет то, как страна прошла кризис, вызванный пандемией.

Опрос проводился онлайн 22-23 сентября между населения Франции в возрасте от 18 лет – только 1000 человек – методом квот.

Напомним, что журналист и знаток Эрик Земмур имеет большие шансы выйти во второй тур президентских выборов во Франции, чем руководитель ультраправых Марин Ле Пен.

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