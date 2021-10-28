Погода, Новости, загрузка...
Почему у мужчин брови с возрастом густеют, а у женщин – нет?
28.10.2021 19:20
Почему у мужчин брови с возрастом густеют, а у женщин – нет? По теме:

В то время как у многих мужчин волосы на макушке выпадают, у других волосы на бровях, в ушах и носу могут выглядеть так, как будто их окунули в волшебный эликсир для ращения волос. Напротив, женские волосы, включая брови, с возрастом становятся более редкими. Так почему же у мужчин, хотя и не у всех, волосы на лице в старости часто становятся более густыми, а у женщин – нет?

Как пишет , волосатость у пожилых мужчин до самой старости зависит от высокого уровня гормонов, прежде всего, тестостерона, информирует  со ссылкой на 

Именно тестостерон со временем сильнее влияет на мужские волосяные фолликулы. Между тем, уровень гормона эстрогена, который увеличивает рост волос у женщин, имеет тенденцию уменьшаться после менопаузы.

Тем не менее, место роста волос, скорость их роста, а также их текстура и цвет зависят, в первую очередь от генетики , возраста, питания, здоровья и пола. Но, по мере того, как люди стареют, гормоны и различные реакции на гормоны являются ключевой причиной разницы между мужчинами и женщинами в отношении волос.

Как растут волосы на бровях

Все волосы на теле растут из волосяных фолликулов. Жизненный цикл этих фолликулов состоит из трех фаз: фазы роста (анаген), двухнедельной переходной фазы (катаген) и многомесячной фазы покоя (телоген). Согласно обзору 2020 года, после того, как волосяные фолликулы переходят в состояние покоя, волосы в конечном итоге выпадают — иногда это называется экзогенной фазой. Затем процесс начинается с фазы анагена.

Волосы на разных частях тела растут по-разному, потому что длина этих фаз различается. По словам Дель Кампо, волосы на голове имеют самую длинную фазу анагена, обычно от двух до семи лет. «Однако волосы на бровях и другие участки, где они появляются, очень разные», — сказал он Live Science в электронном письме. 

Чем короче фаза анагена волосяного фолликула, тем короче волосы на этой части тела, когда они переходят в состояние покоя. «У бровей очень короткая фаза анагена, около 30 дней — вот и все», — сказал Дель Кампо. За этим коротким периодом роста следует длительная фаза покоя, что объясняет, почему длина волос на бровях обычно составляют 1 см или меньше.Если бы фаза анагена была более продолжительной, людям пришлось бы очень часто подравнивать брови ножницами у парикмахера, что и становятся необходимыми для некоторых мужчин с возрастом.

Роль тестостерона

На продолжительность различных фаз жизни волосяных фолликулов влияют гормоны, циркулирующие в организме. В частности, у мужчин часто наблюдается высокий уровень андрогенов, особенно тестостерона, в то время как у женщин уровень андрогенов обычно ниже. Эти андрогены являются причиной того, что мужские волосы растут быстрее.

В период полового созревания андрогены отвечают за рост волос на таких участках тела, как лицо, руки и спина. Они также воздействуют на специфические для пола части тела, такие как лобок, грудь, лицо и подмышечные области. 

С возрастом у мужчин некоторые волосяные фолликулы становятся более чувствительны к этим гормонам и дольше удерживаются в фазе анагена, что с возрастом приводит к усилению роста волос в таких местах, как брови, нос и уши.

Интересно и несколько загадочно, что волосяные фолликулы на коже головы иногда сокращают цикл своего роста при повышении уровня тестостерона. Вот почему у некоторых пожилых мужчин растрепанные брови, длинные волосы в носу и пучки волос в ушах, но при этом лысеющая голова.

У женщин уровень тестостерона ниже изначально, а с возрастом уровень эстрогена во время менопаузы также снижается. Более низкий уровень гормонов в пожилом возрасте приводит к более тонким и менее густым волосам.  







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий