Перед встречей Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии Пентагону было рекомендовано отложить давно запланированное испытание гиперзвуковой ракеты.

Сделано это было для того, чтобы не усиливать напряженность в отношениях с Москвой, пишет Politico.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома обратился в офис министра обороны с просьбой отложить испытания. Байдену предстояла жесткая дискуссия со своим российским коллегой, и официальные лица в Вашингтоне беспокоились, что испытания такого оружия может «послать неверный сигнал» или вообще сорвать встречу.

Но Путин явно не оценил этого жеста. 19 июля – через месяц после саммита – министерство обороны России объявило об испытании гиперзвуковой ракеты, которую давно хвалил Путин, отмечает издание.

Ранее Власти писали об итогах женевской встречи президентов США и России.

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