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Тіна Кароль презентувала кліп на нову пісню "Двойной рай"
29.10.2021 08:40
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Нещодавно українська співачка Тіна Кароль анонсувала прем’єру нового альбому під назвою "Двойной рай". Прихильники зірки з нетерпінням чекають новинки.

Зірка вирішила підігріти інтерес та порадувати фанатів та презентувала кліп на пісню "Двойной рай". У кадрі вона постала у дуже незвичному стилі - у образі небезпечної білявки з пістолетом у руках.

Режисеркою кліпу стала Аліна Симоненко.

"Двойной рай" це алюзія до кінохіта двохтисячних "Її звали Нікіта". Бути на рівних із фантастичним вокалом Тіни зміг би лише першокласний кіно-образ", – розповіла режисерка.


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