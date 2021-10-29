|В Украине за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом, умерли 648 человек
|29.10.2021 08:40
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В Украине быстро увеличивается количество новых больных коронавирусом \ УНИАН
В Украине за сутки выявлено 26 870 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1824 ребенка и 491 медработник.
Об этом в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 5463 человека; зафиксировано 648 летальных случаев; выздоровели 9784 человека, информирует со ссылкой на .
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 142 277 (в частности методом ПЦР – 74 027, методом ИФА - 20 592); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 658.
За все время пандемии в Украине
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) и г. (1616).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. - 1616 случаев;
Винницкая область - 588 случаев;
Волынская область - 601 случай;
Днепропетровская область - 2164 случая;
Донецкая область - 1149 случаев;
Житомирская область - 1266 случаев;
Закарпатская область - 338 случаев;
Запорожская область - 1298 случаев;
Ивано-Франковская область – 781 случай;
Киевская область - 988 случаев;
Кировоградская область - 193 случая;
Луганская область - 522 случая;
Львовская область - 1702 случая;
Николаевская область - 696 случаев;
Одесская область - 2156 случаев;
Полтавская область - 1073 случая;
Ровенская область - 1199 случаев;
Сумская область - 1235 случаев;
Тернопольская область - 711 случаев;
Харьковская область - 1497 случаев;
Херсонская область - 1227 случаев;
Хмельницкая область - 1282 случая;
Черкасская область - 793 случая;
Черновицкая область - 682 случая;
Черниговская область - 1113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.