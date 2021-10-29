Белый дом обратился к Пенгагону с просьбой перенести испытания гиперзвукового оружия перед встречей президентов Джо Байдена и Владимира Путина, чтобы не усилить напряженность в отношениях с Москвой, пишет

По информации издания, чиновники беспокоились, что Россия может неправильно интерпретировать подобный сигнал или что запуск подобного оружия вообще саботирует встречу, информирует со ссылкой на .

Собеседник издания в Пентагоне отметил, что в свою очередь Россия также не делала «провокационных вещей» перед саммитом.

Байден и Путин встретились в Женеве 16 июня. Они общались более 2,5 часов, а затем провели отдельные пресс-конференции.

Байдена на переговорах в узком формате сопровождал госсекретарь Энтони Блинкен, а президента — глава Сергей .

Одной из тем переговоров Байдена и Путина стала Украина. По словам Путина затрагивалась тема вступления Украины в . Также он заявил, что у России по отношению к Украине «только одно обязательство» — помогать выполнению Минских соглашений. Также Путин назвал Революцию Достоинства «кровавым переворотом». Байден сообщил, что подтвердил Путину нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил существование разногласий во взглядах на Минские договоренности.

В октябре провели три успешных испытания в рамках разработки гиперзвукового оружия.

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