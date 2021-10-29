|Михайло Заливако та Анна Богдан покажуть весільний танець на паркеті "Танців з зірками"
|29.10.2021 10:40
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Цієї неділі, 31 жовтня о 21:00 відбудеться прем’єра 9 прямого ефіру шоу "Танці з зірками". У новому випуску зіркові готують свої номери під музичний супровід гурту "Океан Ельзи".
Та не тільки учасники показуватимуть свої танцювальні вміння. Гостями шоу стануть Михайло Заливако та Анна Богдан, які покажуть свій танець, який вони готують до весілля. Фанати дуже чекають появи пари на проекті.
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