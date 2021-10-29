



Відома українська співачка Надя Дорофеєва нещодавно розповіла про те, що 4 роки тому переживала операцію по видаленню пухлини з грудей. Ця історія вразила прихильників зірки, які почали турбуватись за її здоров’я.



У новому інтерв’ю для "Зіркового шляху" артистка розповіла більш детально про цю історію. Надя зізналась, що виявив новоутворення її чоловік Володимир Дантес. Тоді вона відвідала лікаря, який відправив її на операцію, яка не була складною.



"У мене помітив чоловік, він просто намацав у грудях таке утворення. Він сказав: "Так, у тебе якась тверда кулька". Відправив мене в лікарню. Операція була 4 роки тому, нічого критичного нема в такій операції. Це доброякісна фіброаденома, її видаляють для того, щоб вона не стала злоякісною", – додала артистка.



Також зірка пояснила, чому вирішила поділитись цією подією. Виявилось, що вона прагне, аби більше дівчат перевіряли своє здоров’я.





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